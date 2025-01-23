ABD Başkanı Trump'tan Gizli Servis'in başına dikkat çeken atama

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yeni atamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını belirten Trump, "(Curran), Pensilvanya'da beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı." ifadesini kullandı.

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Trump, "Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda ona güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; diğer bakanlık ve hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senatodan onay alması gerekmiyor.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.