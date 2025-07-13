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        ABD Başkanı Trump'tan 'Epstein dosyaları' tepkisi

        ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarını önceki Demokrat yönetimlerin yarattığını öne sürerek, halen gündemde tutulmasından rahatsızlığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 05:11 Güncelleme: 13.07.2025 - 05:11
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        Trump'tan 'Epstein dosyaları' tepkisi
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Epstein dosyaları konusunda herkesin Adalet Bakanı Pam Bondi'nin peşinde olduğunu öne süren Trump, olanlardan hoşlanmadığını ve bencil insanların "asla ölmeyen bir adam olan Epstein yüzünden" Bondi'ye zarar vermeye çalıştıklarını savundu.

        AA'nın haberine göre Trump, Epstein dosyalarının eski Başkanlar Barack Obama ve Joe Biden yönetimleri tarafından yaratıldığını iddia ederek, "Rusya aldatmacası ile dünyayı kandıran (bu kişiler) tarafından yazılan bu dosyalara niye bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Trump, "Tıpkı bana karşı kullandıkları sahte dosyalar gibi Epstein dosyalarını da yarattılar ve şimdi sözde 'arkadaşlarım' onların ekmeğine yağ sürüyor. Madem MAGA Hareketi'ne zarar verecek herhangi bir şey vardı, bu radikal solcular neden Epstein dosyalarını yayınlamadılar?" sorusunu yöneltti.

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        Altı ayda diğer tüm yönetimlerin 100 yılı aşkın süredir başardığından daha fazlasını başarmak üzere olduklarını ve yapacak çok daha fazla işleri bulunduğunu belirten Trump, "Bırakın Pam Bondi işini yapsın, o harika" ifadelerini kullandı.

        FBI'nın aylarca Epstein hakkındaki "radikal sol kaynaklı aynı eski belgelere" bakmak yerine "hileli ve çalınmış seçimleri" soruşturması gerektiğini belirten Trump, "Bu şekilde devam edelim ve Jeffrey Epstein gibi kimsenin önemsemediği birine zaman ve enerji harcamayalım." çağrısında bulundu.

        JEFFREY EPSTEİN OLAYI

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

        İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da, önceki gün Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

        Carlson, "Esas konu Jeffrey Epstein'ın muhtemelen Amerikan istihbaratı adına değil, (yabancı) istihbarat servisleri adına çalıştığıdır. Ama şimdi hiç kimse yabancı hükümetin, İsrail olduğunu söyleyemez çünkü bir şekilde bunun kötü bir şey olduğunu düşünmeye ikna edildik." ifadelerini kullanmıştı.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #haberler
        #Jeffrey Epstein
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