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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Güney Afrika'da beyaz çiftçiler öldürülüyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Güney Afrika'da beyaz çiftçiler öldürülüyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Güney Afrika'da beyaz çiftçilerin öldürüldüğünü ifade ederken, Ramaphosa'ya beyazlara karşı yapılan mitinglerden bölümler gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 20:19 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:32
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        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

        Basın mensuplarının önünde açıklamalarda bulunan Donald Trump, Güney Afrika'da beyazlara karşı yapılan konuşmalardan bölümler gösterdi.

        Ramaphosa'nın da izlediği görüntülerde, mitinglerde beyazlara karşı yapılan konuşmalar yer aldı.

        Trump ayrıca, toplu insan ölümlerinin yaşandığına ilişkin bir görüntü de yayınlarken, beyaz çiftçilerin Güney Afrika'dan kaçtığını dile getirdi. Trump, işlenen suçlara karşılık ceza verilmediğini işaret etti ve beyaz karşıtı konuşmalar yapan kişinin neden ceza almadığını sordu.

        Güney Afrika Cumhurbaşkanı ise, konuşmalarda geçen söylemlerin devlet politikası olmadığına dikkat çekerken, Güney Afrika'da insanların haklarını koruyan bir anayasa olduğunu ifade etti.

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        Ramaphosa ayrıca, öldürülen insanların sadece beyazlardan oluşmadığını, siyahi insanların da öldürüldüğünü dile getirdi.

        Görüşme sırasında kendisine Katar tarafından hediye edilen uçağın sorulmasına kızan Trump, soruyu soran muhabirin iyi bir muhabir olmadığını belirtti.

        Trump Ramaphosa'ya "Bana uçak hediye etseydiniz kabul ederdim." derken Güney Afrika Cumhurbaşkanı ise "Size hediye edecek bir uçağım yok." şeklinde konuştu.

        Trump'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesi akıllara, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşanan tarihi tartışmasını getirdi.

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