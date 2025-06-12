ABD Başkanı Trump: Elon Musk beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde ABD'li iş insanı Elon Musk ile gerilim yaşayan Trump, Musk ile ilişkilerinin düzeldiğinin sinyalini verdi.

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Trump "Musk beni çok seviyor." dedi.

Trump, elektirikli araç (EV) zorunluluğu kaldırma konusunda ilk günden beni aynı fikirde olduğunu işaret ederken, Musk'ın bu konuda bir sorun görmediğini ve kendisini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı "Musk benimle bununla ilgili hiç konuşmadı. Bundan dolayı hayrete düştüm çünkü bu onun için iyi olamaz." şeklinde konuştu.

MUSK'IN PAYLAŞIMI

Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı. Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti. Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti. TRUMP: POWELL'I KOVMAYACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "kovmayacağını" ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "kovmayacağını" ifade etti. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Powell'ı hedef aldı. Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini belirten Trump, faiz oranlarında bir puanlık düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu. Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." dedi. Dün ve bugün açıklanan enflasyon verilerinin iyi geldiğine işaret eden Trump, enflasyonu düşürdüklerini anlattı. Powell için "ahmak" kelimesini kullanan Trump, "Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir." diye konuştu.