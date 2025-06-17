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        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump Durum Odası'nda toplantı düzenliyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump Durum Odası'nda toplantı düzenliyor

        ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik ekibiyle İsrail-İran çatışmasını ele almak üzere bir araya geldi. 1 saati aşan toplantı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:49
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        Trump Durum Odası'nda
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        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini bildirdi.

        1 saati aşan toplantının sona erdiği ifade edildi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini belirtti.

        Toplantının basına kapalı gerçekleştirildiğini aktaran Leavitt, toplantının bitiminde Trump'ın basına bir değerlendirme yapabileceğini kaydetti.

        Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

        *Fotoğraf: AP

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