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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması

        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu ve bu konuda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 07:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 07:14
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        Biden'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması
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        Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son duruma değinen Biden, ateşkesten umutlu olduğunu söyledi.

        AA'nın haberine göre; Biden, "Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) Gerçek bir ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

        Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile de görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini dile getiren Biden, Avn'ın başarılı olacağına inandığını vurguladı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Joe Biden
        #gazze
        #israil
        #haberler
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