ABD Başkanı Biden'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son duruma değinen Biden, ateşkesten umutlu olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; Biden, "Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) Gerçek bir ilerleme kaydediyoruz." ifadesini kullandı.

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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile de görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini dile getiren Biden, Avn'ın başarılı olacağına inandığını vurguladı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.