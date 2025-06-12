ABD basını: Witkoff, İran'ın İsrail'e saldırısının zarar verici olabileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Bağdat Büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısının güvenlik riski nedeniyle azaltılacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, alınan karara paralel bir açıklamada bulundu. Trump, İsrail'in İran'a saldırabileceğini ifade etti.

El Cezire'ye konuşan bir ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığının haftalar önce başladığını belirtirken, ABD'nin olası bir saldırıya iştirak etmeyeceğini dile getirdi.

ABD basını ise, ABD tarafının İran'ın olası yanıtı konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

Axios'un haberine göre, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumhuriyetçi senatörleri İran'ın olası yanıtının ciddi zarar ve zayiata neden olabileceği konusunda uyardı.

Olası İran saldırısı sırasında hava savunma sistemlerinin üstüne binen yükün artacağı düşünülürken, bu durumun İsrail için büyük zarara neden olacağı tahmin ediliyor.

Steve Witkoff, Cumhuriyetçi senatörleri bilgilendirirken, İran'ın füze kapasitesini gündeme getirdi.

ABD Başkanı, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

İran'la halen nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüklerini ve anlaşma yapmak istediklerini yineleyen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz, bu kadar basit." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ve anlaşma sürecinde İsrail’in olası saldırısının "her şeyi mahvedeceğini" belirtti.

Axios'un haberine göre, ABD istihbaratı İran'ın 2 bin civarında balistik füzeye sahip olduğunu tahmin ediyor.

"Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali var"

İsrail'in bu süreçte kendisine ne söylediği sorusuna, "Bana bir şey söylemediler ancak Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak." diye yanıt verdi.

Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin çıkarılmasını istediğini söyleyen Trump, "Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum." diye konuştu.

İran'la anlaşmaya varıp varmayacaklarını şu anda net olarak söyleyemeyeceğini kaydeden Trump, "Şunu net olarak söyleyebilirim, (İsrail) girseler de girmeseler de, (İran) nükleer silaha sahip olamaz. Ben daha barışçıl yolu tercih ederim." değerlendirmesini yaptı.