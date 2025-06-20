ABD basını: Trump diplomasiye ve barış görüşmelerine şans vermek istiyor

İsrail'in İran'a 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından Tel Aviv-Tahran hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Dünya, bölgede yaşananları takip ederken, bir diğer yandan da İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği karar merak ediliyor.

"TRUMP KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK"

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Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Trump'ın İran'la ilgili kararını iki hafta içinde vereceği belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

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Leavitt, Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydederek, İran'la nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

"TRUMP İRAN'A SALDIRMA FİKRİNE HİÇ YAKIN DEĞİLDİ"

ABD'li CBS News kanalı da, Trump'ın müzakerelere şans tanıyacağını ve İran'a saldırılara müdahil olma fikrine aslında hiç yakın olmadığını iddia etti.

CBS News daha önce Trump'ın, İran'ın Kum kentinden bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ne yönelik bir saldırıyı değerlendirdiğini bildirmişti. İsrail, geçen hafta İran'ın nükleer ve askeri hedeflerine saldırmaya başlamasından bu yana Fordo'ya herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. İsrail basını da ABD'nin İsrailli yetkililerden İran'ın Kum kentindeki Fordo nükleer tesislerine saldırı düzenlenmek için müzakerelerin sonuna kadar beklenmesini istediğini ileri sürdü.

CBS'e konuşan kaynaklara göre, Trump Fordo'yu yok etmek gerekiyorsa ABD'nin müdahil olmasına hazır. İki kaynak, Trump'ın sığınak delici bombaların lojistiğini de görüştüğünü söyledi. REKLAM ABD'nin saldırı için gerekli askeri altyapısının ne kadarının hazır olduğu ya da ne kadar sürede hazırlanacağı da henüz net değil. İki kaynağa göre, Trump'ın düşündüğü bir diğer seçenek ise İran'ın Fordo'yu kendi isteğiyle devre dışı bırakması. BİRÇOK İSİM TRUMP'IN NETANYAHU'YU DURDURAMADIĞINI KABUL EDİYOR ABD'li ve yabancı birçok diplomat, Trump'ın saldırılara açıkça izin vermediğini ama Netanyahu'yu da durdurmadığını kabul ediyor. CBS News'e perşembe akşamı konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın diplomasiye ve barış görüşmelerine şans vermek istediğini ve Trump'ın başından beri İran'a saldırma fikrine hiç yakın olmadığını iddia etti. İRAN'A TEKLİF SUNMAK İÇİN AKTİF DİPLOMASİ Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Washington'a gitti. CBS News'e göre, çatışmayı sonlandırmak ve İran'a bir teklif sunmak için aktif diplomasi yürütülüyor. İngiltere'nin Tahran'da büyükelçiliği olması, ABD'nin sahip olmadığı bir erişim sağlıyor.

REKLAM Lammy, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Şimdi Orta Doğu'daki vahim manzaralara son verme ve kimseye faydası olmayacak bölgesel bir tırmanışı önleme zamanı" dedi. Trump, Lammy’nin yanı sıra Almanya, Fransa dışişleri bakanları ve AB yüksek temsilcisinin, bugün Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşeceği diplomatik çabaların farkında. Cenevre'deki görüşmelerin, İran'ın yalnızca Avrupa ile değil ABD ile de doğrudan görüşmelere açık olup olmadığını ortaya koyabileceği belirtiliyor. Witkoff’un da kişisel temaslarla bunu sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Cumartesi günü de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. ABD-İRAN HATTINDA GÖRÜŞME DÜZENLEME ÇABALARI CBS News'e konuşan iki diplomatik kaynak, Türkiye, Umman, İtalya ve Norveç'in, ABD ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini belirtti. Şu anda ABD-İran arasında planlanmış bir görüşme yok, ancak Avrupalı müttefikler koordinasyon sağlamaya çalışıyor. REKLAM Perşembe günü İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rubio'nun kendisine ABD'nin İran'la doğrudan müzakerelere hazır olduğunu söylediğini belirtti. Fransız bir diplomat da, Rubio'nun Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştüğünü ve ABD'nin "İranlılarla her an doğrudan temasa geçmeye hazır" olduğunu ilettiğini ifade etti. Barrot ve Rubio, Cenevre görüşmelerinin ardından yeniden konuşacak.