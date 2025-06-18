ABD basını: İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyebilir

İsrail'in İran'a yönelik saldırı ile başlayan çatışmalar 6. gününe girerken, ABD'nin de çatışmaya dâhil olabileceğine dair değerlendirmeler artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında, İran'a karşı sabırlarının tükendiğini ifade ederken, İran dini lideri Ali Hamaney'in nerede olduğunu bildiklerini ancak şimdilik bir suikast düzenlemeyeceklerini işaret etti.

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer ise olası bir ABD saldırısının ardından olabilecekleri değerlendirdi.

ABD'li yetkililere göre, saldırının ardından İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyerek bölgede bulunan ABD gemilerini çevreleyebilir.

ABD'li yetkililer ayrıca bölgede bulunan ABD ordusuna ait birimlerde alarm seviyesinin yükseltildiğini ifade etti.

İsrail merkezli Kanal 12 de ABD'nin savaşa girebileceğine dair iddiada bulundu. Kanal 12, İsrail'de yapılan değerlendirmelere göre ABD'nin bu gece itibarıyla savaşa girebileceğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Batılı kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD yakın zamanda İran'a karşı saldırı düzenleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrolüyle ilgili Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

*Fotoğraf: ABD Donanması (AP aracılığıyla)