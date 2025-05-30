ABD basını: Elon Musk fazla miktarda uyarıcı ilaç aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevlendirmesi ile Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına geçen ABD'li iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde siyasetten uzaklaşma kararı aldığını açıklamıştı.

New York Times gazetesi görevinden ayrılan Musk'la ilgili önemli bir iddiada bulundu.

REKLAM advertisement1

New York Times'ın haberine göre, Musk son dönemde fazla miktarda uyarıcı ilaç ve sakinleştirici aldı.

Fazla miktarda uyarıcı ilaç alan Musk'ın günlük hayatta bazı problemler yaşadığı belirtildi.

MUSK'IN HÜKÜMETTEN AYRILMASI

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Trump'ın ikinci döneminde görev aldı

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü. Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı. Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti. *Fotoğraf: Associated Press