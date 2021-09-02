Efsane geri dönüyor

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan grup, canlı yayın lansmanı sırasında "Voyage" albümünün 5 Kasım'da çıkacağını söyledi. ABBA bugün, 10 şarkısından ikisini; "I Still Have Faith In You" ve "Don't Shut Me Down" parçalarını da yayınladı.
Konserler, önümüzdeki yıl Mayıs ayında Londra'daki Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilmiş bir ABBA Arena'da gerçekleştirilecek ve dört yıldızı Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson ve Anni-Frid Lyngstad'ın dijital versiyonlarını içerecek. ABBA grubu, 'hologram turne' adını verdikleri proje için kendi sitelerinden bilet alınabileceğini duyurdu.
Müzisyenler, gösteride grubun klasik hitlerinden oluşan 22 şarkının yer alacağını ve bir buçuk saat süreceğini söyledi.
İlk olarak sadece iki şarkı planıyla yola çıktıklarını söyleyen söz yazarı Benny Andersson, "Sonra 'Belki birkaç tane daha yapmalıyız. Ne dersiniz kızlar?' diye sorduğumda 'Evet' dediler. Ve sonra 'Neden tam bir albüm yapmıyoruz' diye sordum."
Şarkı sözü yazarı Bjorn Ulvaeus, "I Still Have Faith In You" şarkısı hakkında "Benny melodiyi çaldığında bunun sadece bizimle ilgili olması gerektiğini biliyordum" dedi.
EUROVISION TARİHİNİN EN İYİSİ
Abba, 1974'te "Waterloo" ile Eurovision'u kazandıktan sonra 1970'lerde ve 1980'lerin başında birçok şarkıları dünyanın çoğu bölgesinde hit oldu. "Waterloo" ile 1974'teki yarışmada birinciliği elde eden İsveçli grubun şarkısı, 2005 yılında "Eurovision tarihinin en iyisi" seçildi.
Grubun 1992'de çıkan "ABBA Gold" adlı albümü 2008'de İngiltere'de yeniden müzik listelerinin başına oturdu.
Neredeyse müzikleri kadar kıyafetleriyle de ünlü olan grup, 1982'de yollarını ayırmasına rağmen 50 yılda 400 milyondan fazla albüm satışı elde etti ve şimdiye kadar yeniden birlikte çalışma tekliflerine kararlılıkla reddetti.
Bugünkü röportajın sunuculuğunu yapan İngiliz radyo sunucusu Zoe Ball, "Bu çok büyük: ABBA resmen yeniden bir araya geldi." dedi.
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