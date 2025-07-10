Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki gensoru reddedildi | Dış Haberler

        AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki gensoru reddedildi

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan güvensizlik oylamasını geçerek koltuğunu korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Komisyonu Başkanı Leyen hakkındaki gensoru reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AP Genel Kurulunda, von der Leyen hakkında verilen gensoru önergesi üzerine oylama yapıldı.

        720 sandalyeli AP'de 553 kişinin katıldığı oylamada 175 lehte, 360'ı aleyhte, 18'i ise çekimser oy kullanıldı.

        Böylece von der Leyen, 360 vekilin desteğiyle koltuğunu korumuş oldu.

        Ana gerekçe Covid-19 aşısı anlaşmalarında yolsuzluk şüphesiydi

        Gensoru önergesini veren Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, von der Leyen'in, Covid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla'yla arasındaki telefon mesajlaşmalarının içeriğini saklamasının, yolsuzluk şüphesi uyandırdığını söylemişti.

        Rumen vekil, bazı üye ülkelerde Brüksel tarafından ulusal seçimlere müdahale edildiğini, kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığını, önemli kararlarda AP'nin devre dışı bırakılarak demokratik sürecin baltalandığını da iddia etmişti.

        2019'dan bu yana AB'nin en etkili yönetici pozisyonunu elinde tutan Alman siyasetçi von der Leyen, Haziran 2024'te bu göreve ikinci kez getirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Habertürk Anasayfa