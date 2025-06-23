Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu AB: İsrail insan haklarını ihlal ediyor | Dış Haberler

        AB: İsrail insan haklarını ihlal ediyor

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki durumu iyileştirmek gerektiğini ve İsrail'in insan hakları şartını ihlal ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB: İsrail insan haklarını ihlal ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın da görüşüldüğü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        AB'nin Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin sonucuna ilişkin Kallas, "İnceleme çok açık: (Gazze'deki) Durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

        Kallas, "Bunun amacı İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insanların yaşamları için somut iyileştirmeleri tetiklemek." dedi.

        "DAHA FAZLA ACIYA NEDEN OLUYOR"

        İncelemenin bulgularını İsrail'e sunacaklarını ve Gazze'deki durumu nasıl iyileştirebilecekleri yönünde çalışacaklarını belirten Kallas, bunun AB üyesi ülkelerin odak noktası olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Gazze'de AB'nin önceliklerinin "tam ateşkese dönüş, insani yardım erişimi ve esirlerin serbest bırakılması" olduğunu vurgulayan Kallas, "İsrail'den (Dışişleri Bakanı Gideon) Saar ile düzenli temas halindeyim ve görüşmelerimizde gıda ve ilaç ablukasının İsrail'i korumadığını açıkça ifade ediyorum. Aksine daha fazla acıya neden oluyor." diye konuştu.

        Kallas, Gazze'deki durumun düzelmemesi halinde İsrail'e karşı "daha ileri tedbirleri" görüşebileceklerini ve temmuzda yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konunun yer alabileceğini belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

        Kritik bulgulara yanıt olarak AB'nin hangi eylem yolunu izleyeceğine karar vermek üye ülkelere kalacak.

        Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Habertürk Anasayfa