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        Haberler Dünya Avrupa AB, İran'da rejim değişikliği konusunda mutabık değil | Dış Haberler

        AB, İran'da rejim değişikliği konusunda mutabık değil

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliğinin Birliğin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:04 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:04
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        AB, İran'da rejim değişikliği konusunda mutabık değil
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        AB Komisyonu sözcülerinden El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​'nun "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliği hakkındaki soruyu cevapladı.

        İran'da rejim değişikliğinin AB'nin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını belirten El Anouni, "Yaptırımlar dahil olmak üzere elimizdeki tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak İran'la ilgili endişe duyduğumuz tüm konuları ele almak üzere İran'a yönelik kapsamlı bir politika yaklaşımına bağlıyız." dedi.

        El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın "gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalara" katkıda bulunmak için İran, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri dahil olmak üzere tüm taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

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        İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

        Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran’da düzenlediği ilk basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrailli siyasiler İran’da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu, İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir." demişti.

        İRAN - İSRAİL ÇATIŞMASI

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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