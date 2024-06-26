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        Haberler Bilgi Alışveriş A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta neler var? A101, BİM ve ŞOK 26-28 Haziran 2024 aktüel katalogları ve indirimli ürünler

        A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta neler var? 26-28 Haziran'da onlarca ürün satışa çıkıyor!

        Haftalık yeni aktüel kataloglarını yayınlayan A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta yüzlerce ürün raflardaki yerini aldı. 26 ile 28 Haziran arasında ev, yaşam, gıda, tekstil kategorilerinde birçok ürün satışa çıkıyor. İşte, A101, ŞOK ve BİM güncel aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:29
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        • 1

          A101, ŞOK ve BİM her hafta farklı ürünlere yer verdikleri aktüel kataloglarını yayınlıyor. Bu hafta üç zincir markette; beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, televizyon, klima, mutfak gereçler gibi onlarca farklı kategoriden birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, A101, ŞOK ve BİM aktüel kataloğu...

        • 2

          ŞOK 26 HAZİRAN AKTÜELİNDE NELER VAR?

          ŞOK 26 Haziran aktüe kataloğunda elektronik, küçük ev aletleri ve klima gibi birçok ürüne yer verdi.

          Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

          Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

          Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL

          Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL

          Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL

          Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL

          Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL

        • 3

          Bosch climate duvar tipi split klima 24.999 TL

          Samsung BTU klima 22.999 TL

          Baymak Elegant Prime klima 20.999 TL

          Karaca defne 7 parça tencere seti 1.899 TL

          Karaca 84 par.a çatal kaşık bıçak takımı 3.499 TL

          ŞOK 26 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BİM'E 28 HAZİRAN'DA NELER GELİYOR?

          BİM, 28 Haziran aktüel kataloğu kapsamında; cep telefonu, elektrikli bisiklet, fastfryer, ütü gibi birçok indirimli ürünü satışa çıkarıyor.

          EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

          TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

          Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

          Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

          Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

          Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

          Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

          Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

          Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

          Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

        • 5

          Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

          Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

          Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

          Arnica Blender Seti 1.299 TL

          Kumtel Fastfryer 1.599 TL

          Luxell Fastfryer 2.499 TL

          Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

          Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

          Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

          Range Karla El Mikseri 799 TL

          BİM 28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

          A101, 27 Haziran 2024 aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu hafta benzinli motosiklet, küçük ev aletleri, mobilya ve beyaz eşya gibi birçok ürün satışa çıkıyor.

          Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL

          Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

          Hometech Çelik Kettle 349 TL

          Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL

          Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL

          Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

          Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

          Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL

          Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

          Aprilla Sinek Kovucu 229 TL

          QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL

        • 7

          Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

          Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL

          Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL

          Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

          Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

          Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL

          Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

          A101 27 HAZİRAN 2024 AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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