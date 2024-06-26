A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta neler var? 26-28 Haziran'da onlarca ürün satışa çıkıyor!
Haftalık yeni aktüel kataloglarını yayınlayan A101, BİM ve ŞOK'ta bu hafta yüzlerce ürün raflardaki yerini aldı. 26 ile 28 Haziran arasında ev, yaşam, gıda, tekstil kategorilerinde birçok ürün satışa çıkıyor. İşte, A101, ŞOK ve BİM güncel aktüel kataloğu...
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A101, ŞOK ve BİM her hafta farklı ürünlere yer verdikleri aktüel kataloglarını yayınlıyor. Bu hafta üç zincir markette; beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, televizyon, klima, mutfak gereçler gibi onlarca farklı kategoriden birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, A101, ŞOK ve BİM aktüel kataloğu...
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ŞOK 26 HAZİRAN AKTÜELİNDE NELER VAR?
ŞOK 26 Haziran aktüe kataloğunda elektronik, küçük ev aletleri ve klima gibi birçok ürüne yer verdi.
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL
Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL
Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL
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Bosch climate duvar tipi split klima 24.999 TL
Samsung BTU klima 22.999 TL
Baymak Elegant Prime klima 20.999 TL
Karaca defne 7 parça tencere seti 1.899 TL
Karaca 84 par.a çatal kaşık bıçak takımı 3.499 TL
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BİM'E 28 HAZİRAN'DA NELER GELİYOR?
BİM, 28 Haziran aktüel kataloğu kapsamında; cep telefonu, elektrikli bisiklet, fastfryer, ütü gibi birçok indirimli ürünü satışa çıkarıyor.
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL
Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL
Lisanslı Tavan Lambası 299 TL
Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL
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Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arnica Blender Seti 1.299 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL
Range Karla El Mikseri 799 TL
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A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
A101, 27 Haziran 2024 aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu hafta benzinli motosiklet, küçük ev aletleri, mobilya ve beyaz eşya gibi birçok ürün satışa çıkıyor.
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Hometech Çelik Kettle 349 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL
Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Aprilla Saç Şekillendirici 379 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Aprilla Sinek Kovucu 229 TL
QU 2001 Saç ve Sakal Kesme Makinesi 329 TL
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Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL
Ofis Bazaar Oyuncu Masası 1.599 TL
Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 1.399 TL
Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL
Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
Trend 6 Kişilik Masa Takımı 6.799 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL