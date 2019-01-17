A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünleri bugün satışa çıktı. 7'den 77'ye hitap eden aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirimler var. A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünlerinde en dikkat çekici ise Dahili HD uydu alıcılı, 2 yıl garantili HI-LEVEL 32″ Led Televizyon 1099 TL. Android işletim sistemine sahip, 8MP arka 5MO ön kameralı, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 999 TL. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu