Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, EURO 2024 eleme karşılaşmaları için Riva'da kampta bulunan ay-yıldızlı oyuncuların katılımıyla, UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Sağlık Kurulu ve TFF Dopingle Mücadele Kurulunca seminer gerçekleştirildi.

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Burak Önal, Dr. Murat Mengi ve Uzm. Dr. Şensu Dinçer tarafından verilen eğitimde A Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcular yer aldı.

Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal, Mengi ve Dinçer oyuncuların sorularını cevapladı.