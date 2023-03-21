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A Milli Takım futbolcuları Dopingle Mücadele Semineri'ne katıldı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da futbolcular Dopingle Mücadele Semineri'ne katıldı.

Giriş: 21.03.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım futbolcuları Dopingle Mücadele Semineri'ne katıldı
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, EURO 2024 eleme karşılaşmaları için Riva'da kampta bulunan ay-yıldızlı oyuncuların katılımıyla, UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Sağlık Kurulu ve TFF Dopingle Mücadele Kurulunca seminer gerçekleştirildi.

TFF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Burak Önal, Dr. Murat Mengi ve Uzm. Dr. Şensu Dinçer tarafından verilen eğitimde A Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcular yer aldı.

Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal, Mengi ve Dinçer oyuncuların sorularını cevapladı.

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