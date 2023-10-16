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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım EURO 2024 kura çekiminde kaçıncı torbada yer alacak? İşte tüm ihtimaller - Futbol Haberleri

        A Milli Takım EURO 2024 kura çekiminde kaçıncı torbada yer alacak? İşte tüm ihtimaller

        Letonya'yı 4-0 mağlup ederek D Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen ve EURO 2024 bileti alan A Milli Takımımız'ın kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği ise merak konusu oldu. Grubu lider bitirmesi halinde ilk iki torbadan birinde yer alması kesinleşen ay-yıldızlıları, ikinci olması durumunda ise farklı senaryolar bekliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:40
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda puanını 16'ya çıkardı gruptan çıkmayı garantiledi.

        • 2

          EURO 2024 biletini alan Milliler'in kuraya hangi torbadan gireceği ise belirsizliğini koruyor.

        • 3

          A Milli Takım'ın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağını belirleyecek etkenler ve ihtimaller ise şu şekilde:

        • 4

          *Türkiye, eleme grubunu 1. sırada tamamlarsa, EURO 2024 kurasında kesin olarak 1. torba veya 2. torbada yer alacak.

        • 5

          *Türkiye grubunu eğer 2. sırada bitirirse, kurada 1. torbada yer alma şansı yok. 2. torbada olma ihtimali yüzde 1 denebilecek kadar düşük. Bu durumda 3. torba veya 4. torbadan kuraya gireceğiz.

        • 6

          *Eğer Galler, Ermenistan deplasmanında kazanamazsa veya 21 Kasım'da Galler'e deplasmanda yenilmezsek, grubu lider bitireceğiz. Diğer ihtimallerde 2. olacağız.

        • 7

          *Gruplarda şu anki sıralamalara göre EURO 2024'e katılacak ülkeler ve olası torbalar şu şekilde:

        • 8

          1. TORBA

          Almanya

          Portekiz

          Fransa

          Belçika

          Türkiye

          İspanya

        • 9

          2. TORBA

          ????????????????????????İngiltere

          Arnavutluk

          Macaristan

          Slovenya

          Romanya

          ????????????????????????İskoçya

        • 10

          3. TORBA

          Avusturya

          Danimarka

          Yunanistan

          Çekya

          İtalya

          Sırbistan

        • 11

          4. TORBA

          Galler

          İsviçre

          Slovakya

          Play-off'tan gelecek takım (A)

          Play-off'tan gelecek takım (B)

          Play-off'tan gelecek takım (C)

        • 12

          EURO 2024'ün kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Kura çekimi sonrası 4'er takımın yer aldığı 6 grup belirlenecek.

        • 13
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