A Milli Takım EURO 2024 kura çekiminde kaçıncı torbada yer alacak? İşte tüm ihtimaller
Letonya'yı 4-0 mağlup ederek D Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen ve EURO 2024 bileti alan A Milli Takımımız'ın kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği ise merak konusu oldu. Grubu lider bitirmesi halinde ilk iki torbadan birinde yer alması kesinleşen ay-yıldızlıları, ikinci olması durumunda ise farklı senaryolar bekliyor...
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A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda puanını 16'ya çıkardı gruptan çıkmayı garantiledi.
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EURO 2024 biletini alan Milliler'in kuraya hangi torbadan gireceği ise belirsizliğini koruyor.
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A Milli Takım'ın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağını belirleyecek etkenler ve ihtimaller ise şu şekilde:
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*Türkiye, eleme grubunu 1. sırada tamamlarsa, EURO 2024 kurasında kesin olarak 1. torba veya 2. torbada yer alacak.
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*Türkiye grubunu eğer 2. sırada bitirirse, kurada 1. torbada yer alma şansı yok. 2. torbada olma ihtimali yüzde 1 denebilecek kadar düşük. Bu durumda 3. torba veya 4. torbadan kuraya gireceğiz.
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*Eğer Galler, Ermenistan deplasmanında kazanamazsa veya 21 Kasım'da Galler'e deplasmanda yenilmezsek, grubu lider bitireceğiz. Diğer ihtimallerde 2. olacağız.
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*Gruplarda şu anki sıralamalara göre EURO 2024'e katılacak ülkeler ve olası torbalar şu şekilde:
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1. TORBA
Almanya
Portekiz
Fransa
Belçika
Türkiye
İspanya
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2. TORBA
????????????????????????İngiltere
Arnavutluk
Macaristan
Slovenya
Romanya
????????????????????????İskoçya
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3. TORBA
Avusturya
Danimarka
Yunanistan
Çekya
İtalya
Sırbistan
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4. TORBA
Galler
İsviçre
Slovakya
Play-off'tan gelecek takım (A)
Play-off'tan gelecek takım (B)
Play-off'tan gelecek takım (C)
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EURO 2024'ün kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Kura çekimi sonrası 4'er takımın yer aldığı 6 grup belirlenecek.
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