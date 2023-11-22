A Milli Takım'dan Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
A Milli Futbol Takımımız, Galler karşısında elde ettiği sonuçla EURO 2024'e grup lideri olarak katıldı ve 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı.
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı .
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EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı.
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Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.
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Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti.
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Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak.
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Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.
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