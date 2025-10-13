A Milli Takım'da Berke Özer krizi: İşte bekleyen ceza!

A Milli Takım'da Berke Özer ile ilgili kriz yaşanıyor.

TFF, Berke Özer'in Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafileden izinsiz şekilde ayrıldığını açıkladı. Berke Özer ise izin alarak kafileden ayrıldığını dile getirdi.

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'in dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafileden izinsiz şekilde ayrıldığını açıkladı.

A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası’na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

REKLAM

Berke Özer’in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

Berke Özer, milli takım kampından teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde ayrıldığını açıkladı.

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.