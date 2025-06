A Milli Takım, ABD karşısında!

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın