A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda ve Romanya müsabakaları için 18 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, 2 Şubat Pazar günü İstanbul’da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında 6 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da İzlanda ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, 9 Şubat Pazar günü de TSİ 19.00’da Ploieşti’de, Romanya ile karşı karşıya gelecek.

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Millilerin aday kadrosu şu şekilde: Elif Bayram (Beşiktaş) Melek Uzunoğlu (Beşiktaş) Sinem Ataş (ÇBK Mersin) Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin) Pelin Derya Bilgiç (ÇBK Mersin) Sevgi Uzun (Fenerbahçe) Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe) Tilbe Şenyürek(Fenerbahçe) Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe) Meltem Yıldızhan (Galatasaray) Ayşe Cora (Galatasaray) Derin Erdoğan (Galatasaray) Gökşen Fitik (Galatasaray) Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray) İlayda Güner (Nesibe Aydın) Duygu Özen (OGM Ormanspor) Manolya Kurtulmuş (OGM Ormanspor) Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor)