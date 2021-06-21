İtalya, Galler ve İsviçre'yle A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'yi 3-0'lık İtalya, 2-0'lık Galler ve 3-1'lik İsviçre mağlubiyetiyle son sırada tamamladı. İlk kez katıldığımız EURO 1996'dan bu yana ikinci kez puansız veda ettiğimiz organizasyonun genel istatistiklerinde de dibe vurduk.
EURO'ların gruplarında oynadığımız son altı maçın beşini kaybeden milli takımımız, EURO 2008'den bu yana en yüksek rakip gol beklentisiyle karşılaşan takım oldu. EURO 2004'te Bulgaristan, 8.1 rakip gol beklentisiyle mücadele ederken A Milli Takımımız ise 7.7 gol beklentisiyle karşılaştı.
A Milli Takımımız ayrıca Opta'nın aktardığına göre EURO 2012'den bu yana şutla karşılaşan takım oldu. EURO 2012'de 68 şuta izin veren İrlanda Cumhuriyeti'nin ardından ay-yıldızlılarımız da 63 şutla karşılaştı.
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