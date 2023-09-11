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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı , özel maçta Japonya ile karşılaşıyor! Türkiye Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı , özel maçta Japonya ile karşılaşıyor

        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında (yarın) 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:05
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        Milliler'in özel maçta rakibi Japonya!
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        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında (yarın) 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

        Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

        A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

        ADAY KADRO

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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