Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika maçlarının hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika maçlarının hakemleri açıklandı

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Meksika ile 7 ve 11 Haziran'da oynayacağı özel maçların hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Meksika maçlarının hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Meksika ile 7 ve 11 Haziran'da oynayacağı özel maçların hakemleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Cumartesi günü, East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.40'ta başlayacak ABD maçını, Panama Futbol Federasyonundan Fernando Moron yönetecek.

        Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

        Millilerin, Kenan Stadyumu'nda Meksika ile 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00'te karşı karşıya geleceği müsabakayı ise St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan Moeth Gaymes yönetecek.

        Gaymes'in yardımcılıklarını vatandaşı Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Karşılaşmada Brayan Cruz, dördüncü hakem olarak görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa