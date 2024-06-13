A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk idmanını taraftara açık yaptı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için önceki akşam Almanya'ya giden A Milli Takımımız, ilk antrenmanını taraftara açık yaptı. Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmana taraftar, yoğun ilgi gösterdi
- 1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için önceki akşam Almanya'ya giden A Milli Takımımız, ilk antrenmanını bu sabah taraftara açık yaptı. Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve biletleri tükenen idmana taraftar, yoğun ilgi gösterdi.
- 2
August Wenzel Stadyumu'nun yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi dolarken stadyum çevresinde de çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Taraftarın tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdiği coşkulu geçen antrenmanda zaman zaman yağmur da etkili oldu.
- 3
Milli takımda Mert Günok ve İfran Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde takımla idman yapan Samet Akaydın ve Ahmetcan Kaplan, antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamladı.
-
- 4
Isınma hareketleriyle başlayan, koşu ve pas çalışmasıyla devam eden millilerin idmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
- 5
Milli futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından taraftarı selamlamak için saha etrafında tur atarak imza verdi.
- 6
Şampiyonada ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak Ay Yıldızlı ekip, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
-
- 7
İRFAN CAN SAKATLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.
- 8
EURO 2024 BAŞLIYOR
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 9
31 gün sürecek turnuvada 51 maç yapılacak. Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.
-
- 10
GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.
Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
- 11
EURO 2024 Elemelerine Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı.
Elemelerde D Grubu'nda son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, yaptığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ay-yıldızlı ekip, kalesindeki 7 gole engel olamadı.
A Milli Takım, eleme müsabakalarında 17 puan toplayarak, D Grubu'nu zirvede bitirdi ve Avrupa şampiyonasına katılma hakkını grup lideri olarak tarihinde ilk kez başardı.
- 12
A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor... Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları olarak değerlendiriliyor.
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın jokerlerinden olacak.
-
- 13
Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 6. kez boy gösterecek.
Finallerde daha önce 18 maç yapan ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde 30 gol gördü.
Şampiyonada 1996, 2000 ve 2008, 2016 ve 2020 olmak üzere 5 kez mücadele eden A Milli Takım, en önemli başarısını 2008'de yarı final oynayarak elde etti.
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:
1996 - Grupta elendi
2000 - Çeyrek final
2008 - Yarı final
2016 - Grupta elendi
2020 - Grupta elendi
- 14
Maç takvimi
Türk Milli Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı-Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27
-
- 28
- 29
- 30
-
- 31
- 32
- 33
-
- 34
- 35
- 36