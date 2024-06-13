A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk idmanını taraftara açık yaptı

GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.

Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle: