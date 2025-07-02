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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Basketbol Haberleri

        A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:49
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        A Milliler'in EuroBasket aday kadrosu açıklandı
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        2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) toplanarak turnuvanın hazırlıklarına başlayacak.

        Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya'da düzenlenecek.

        Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, grup maçlarını 27 Ağustos-3 Eylül'de Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

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