99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!

Myanmar'da bulunan 99 milyon yıllık kehribarın içerisinde, kafasından mantar çıkan bir sinek ve benzer şekilde enfekte olmuş bir genç karınca fosili keşfedildi.

CNN'de yer alan habere göre bilim insanlarına göre bu iki fosil, mantar parazitlerinin böcekleri ele geçirip öldürdüğüne dair bilinen en eski örneklerden biri.

Çin'in Yunnan Üniversitesi'nden paleontolog Yuhui Zhuang liderliğindeki ekip, keşifle birlikte Ophiocordyceps cinsine ait daha önce tanımlanmamış iki mantar türü tespit etti.

Karıncada bulunan Paleoophiocordyceps gerontoformicae, sinekteki ise Paleoophiocordyceps ironomyiae olarak adlandırıldı. Çalışma, 11 Haziran'da Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Zhuang, "Kehribar fosilleri bize antik ekosistemlerdeki karmaşık ilişkileri görme şansı sunuyor. Bu iki örnek, on binlerce kehribar arasında gördüğümüz en nadir buluntular arasında" dedi.

Araştırmada yer almayan ancak konuyla ilgili görüş bildiren Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'nden fosil böcek uzmanı Conrad Labandeira, "Görünüşe göre karıncalar, zombi mantarların hedefi olma konusunda tarihsel bir eğilime sahip. Sineklerin bu mantarlar tarafından enfekte edilmesi günümüzde çok nadir olduğu için, bu fosil olağanüstü önem taşıyor" dedi.

Danimarka Doğa Tarihi Müzesi'nden mikolog João Araújo ise fosilleşmiş bu örneklerin, günümüz zombi-karınca mantarlarının evrimsel atası olabileceğini söylüyor.

Araújo'ya göre, bu mantarlar, konakçısını öldürmeden spor üretemiyor ve büyük olasılıkla böcekler öldükten sonra reçineye hapsolup kehribara dönüşmüş.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacı ve çalışmanın yazarlarından Edmund Jarzembowski, "Bugün doğada gördüğümüz bazı tuhaflıkların, dinozorların çağında da var olduğunu görmek büyüleyici" ifadelerini kullandı.

Müze, ayrıca parazitik mantarların günümüzde karıncalar, sinekler, örümcekler, ağustosböcekleri ve böcekler gibi birçok canlıyı enfekte edebildiğini hatırlattı.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden biyolog Phil Barden ise "Kehribar içindeki her bir fosil, aslında çok daha büyük bir ekosistemin sadece küçük bir parçası. Her böceğin üzerinde onlarca mikroskobik yaşam formu olabilir" dedi.

KARINCA GİBİ BÖCEKLERİ ENFEKTE EDEREK YÖNLENDİRİYORLAR

Bugün hala bazı mantar türlerinin karıncalar gibi böcekleri enfekte ederek davranışlarını yönlendirdiği biliniyor.