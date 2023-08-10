93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in bikinili hali görenleri şaşırttı!

Ünlü oyuncunun son gönderisinin altına sevenlerinden; "Filtre yapmana gerek yok", "Her halinle çok güzelsin", "Azmine hayranım" gibi yorumlar gelse de bazı sosyal medya kullanıcılarından da: "Bu tarz fotoğraflara ne gerek var", "Yapma böyle şeyler" gibi tepkili yorumlar geldi.