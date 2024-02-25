Onun iyi bir yerlere gelmesi için çabaladım. Sonra başka bir yapım şirketiyle anlaştı ve 'Seni seviyorum' ile patladı. Ama Rafet çok vefasız çıktı. 1995'ti, ikimiz de çok popülerdik ama Rafet hiç arayıp, sormadı. Bir kere bile adımı anmadı. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Sorsan belki hatırlamaz. (Gülüyor) Maalesef dost canlısı birisi değildi ama yine de çok seviyorum onu...