Adana'da korkunç olay, 11 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

DHA'daki habere göre evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı.