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        Haberler Bilgi Gündem 9. Yargı Paketi'nde son durum nedir? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi, maddeleri nedir?

        9. Yargı Paketi'nde son durum ne? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

        9. Yargı Paketi hakkındaki son durum gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. 4 4 ceza indirimi son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşın gözü Adalet Bakanlığı'nın yapacağı açıklamada. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? İşte detaylar!

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:23
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        • 1

          9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip konusu oluyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili Bakan Tunç'un açıklamaları anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. İşte detaylar!

        • 2

          9.YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen 9. Yargı Paketinde pek çok içerik yer alıyor. 9. Yargı Paketi'nin çıkacağı tarih henüz belli olmadı.

        • 3

          "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi.

          Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

        • 4

          "KABUL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

          Adalet Bakanı Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

        • 5

          Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 6

          9. YARGI PAKETİ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

          Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

        • 7

          Teklife göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

          Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

        • 8

          Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

          Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alacak. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.

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