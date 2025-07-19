89 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 36'sı insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 89 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gıda malzemesi alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyenlerin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

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Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelendirilen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, kentin farklı yerlerinin bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti

Kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de toplanan Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirirken yaralananlar oldu, 1 kişi de kentin batısındaki saldırıda hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evin çatısını ve kentin merkezindeki bir apartman dairesini hedef alan iki saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. REKLAM İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında fakülte çevresindeki 8. Cadde'de hayvanlar tarafından çekilen bir aracın hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan hedef alındı, 5 Filistinli öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimi İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

​​İsrail askerlerinin, Gazze'de işgal ettiği Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.