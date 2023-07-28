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        Haberler Gündem Trafik 8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü faciada sürücü kazayı hatırlamadı!

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:32
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          Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alının B.K. (19) tutuklandı.

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          B.K. idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan minibüs, 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi. Feci kazada biri çocuk 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

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          Devrilen minibüsün şoförü B.K. de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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          İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K. (19), Çay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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          Daha sonra adliyeye getirilen B.K., güvenlik önlemleri altında içeriye alındı. B.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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          Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

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