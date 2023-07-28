Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü faciada sürücü kazayı hatırlamadı!
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alının B.K. (19) tutuklandı.
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B.K. idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan minibüs, 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi. Feci kazada biri çocuk 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
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Devrilen minibüsün şoförü B.K. de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K. (19), Çay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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Daha sonra adliyeye getirilen B.K., güvenlik önlemleri altında içeriye alındı. B.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.
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