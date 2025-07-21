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        Haberler Gündem Güncel 71 hapis cezasıyla 20 yıldır aranıyordu! | Son dakika haberleri

        71 hapis cezasıyla 20 yıldır aranıyordu!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:05
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        71 hapis cezasıyla 20 yıldır aranıyordu!
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        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme", "basit yaralama " ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından 7 ayrı dosyadan hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 yıldır aranan E.O'yu Ergani'de düzenlenen operasyonda yakaladı.

        E.O, adli makamlarca tutuklanarak, Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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