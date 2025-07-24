Bu tesislerde modern tekniklerle evsel ve endüstriyel atık suların arıtıldığını ifade eden Erçin, "Gerek yüzölçümü gerekse nüfus olarak Kızıltepe ve Artuklu kentimizin en büyük ilçeleri. Kızıltepe'deki tesisimiz bu ilçe ile Artuklu ilçemizin yüzde 70'ini, Yeşilli'deki tesis de bu ilçe ile Artuklu'nun kalan yüzde 30'ununun tamamının evsel ve atık sularını arıtmaktadır. Her iki tesisimiz bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 9 milyon metreküp evsel endüstriyel atık su arıtımını tamamlamıştır. 2018 yılında hizmete alınan tesislerimiz bugüne kadar toplamda 170 milyon metreküp evsel ve atık su arıtımı yapmıştır" dedi.