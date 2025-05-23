7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi
İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri sona erdi.
Giriş: 23.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:25
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
Yoğun katılımın olduğu festivalin ikinci gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluştu.
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