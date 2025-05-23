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        Haberler Spor Diğer 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi - Diğer Haberleri

        7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün sona erdi

        İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:25
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        Etnospor'da ikinci gün sona erdi
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        Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

        Yoğun katılımın olduğu festivalin ikinci gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluştu.

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