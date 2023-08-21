Mahkemeye ifade veren Çocuk L ve Çocuk M olarak adlandırılan prematüre ikiz bebeklerin annesi, birkaç saat arayla iki çocuğun da acil müdahaleye muhtaç hale geldiğini belirterek, "Letby, çok sakin ve serin kanlıydı. O andan itibaren tüm davranışları değişti ve bize karşı çok sinirli davranmaya başladı. 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu." ifadelerini kullanmıştı.

İki çocuk kurtulmuş ancak Çocuk M'de beyin hasarı oluşmuştu.