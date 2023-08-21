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        Haberler Dünya 7 bebeği öldüren hemşirenin cezası belli oldu

        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşirenin cezası belli oldu

        İngiltere'de çalıştığı hastanedeki 7 bebeği öldürmekten geçtiğimiz hafta suçlu bulunan hemşire Lucy Letby'nin ömür boyu hapis cezası aldığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 15:47
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          İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, geçtiğimiz hafta jüri tarafından suçlu bulundu.

        • 2

          İngiltere'nin son dönemlerdeki en büyük seri çocuk katili olarak adlandırılan hemşire Letby'nin ne kadar ceza alacağı ise bugün belli oldu.

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          Letby'nin hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında

          geçireceği belirtildi.

        • 4

          Yargıç James Goss, "Bu en küçük ve en savunmasız çocukları içeren acımasız, hesaplanmış korkunç bir çocuk cinayetiydi" dedi ve onu serbest bırakılma olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

        • 5

          2017'DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

          Countess of Chester Hastanesinde 2011'de göreve başlayan Letby'nin 2015-2016 yıllarında nöbette olduğu günlerde bebek ölümlerinin artması üzerine 2016 sonunda hastaneye prematüre bebek yatışı durdurulmuş, 2017'de de soruşturma başlatılmıştı.

        • 6

          Bebeklerin ve ailelerin isimlerinin gizli tutulduğu soruşturma kapsamında hayatını kaybeden çocuklara hava ve insülin enjekte edildiği ya da fazla beslenme sonucu öldükleri belirlenmişti.

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          Mahkemeye ifade veren Çocuk L ve Çocuk M olarak adlandırılan prematüre ikiz bebeklerin annesi, birkaç saat arayla iki çocuğun da acil müdahaleye muhtaç hale geldiğini belirterek, "Letby, çok sakin ve serin kanlıydı. O andan itibaren tüm davranışları değişti ve bize karşı çok sinirli davranmaya başladı. 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu." ifadelerini kullanmıştı.

          İki çocuk kurtulmuş ancak Çocuk M'de beyin hasarı oluşmuştu.

        • 8

          Bir diğer yeni doğan hemşiresi ise ifadesinde, "Alarmlar çalmaya başladığında 'Lucy bugün çalışıyor mu?' diye birbirimize sorardık." demişti.

        • 9

          Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.

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