65 yaş aylığı ne kadar olacak, zam gelecek mi?
Temmuz ayına girilmesiyle, 65 yaş aylığı zammı milyonlarca kişinin gündeminde yerini aldı. Memur maaş zamlarıyla birlikte artış gösteren sosyal yardımlar arasında yer alan yaşlılık maaşı, 2025 Temmuz zammı kapsamında yeniden belirlenecek. Gözler şimdi, haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, yeni 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
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Enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, yaşlılık aylığı alan kişiler de 2025 Temmuz zammının kendi ödemelerine yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Enflasyon farkı temel alınarak yapılacak zam oranı, birçok kalemde değişikliğe neden olacak. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, zamlı tutar ne zaman belli olacak? İşte merak edilen detaylar…
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65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte 65 yaş aylığına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Güncel tutar enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netlik kazanacak. Verilerin belli olmasının ardından haberimiz güncellenecektir.
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YAŞLI MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
65 Yaş aylığı (yaşlılık maaşı) zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 saat 10.00'da açıklanacak.
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YAŞLILIK MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?
Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.