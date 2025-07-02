Enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, yaşlılık aylığı alan kişiler de 2025 Temmuz zammının kendi ödemelerine yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Enflasyon farkı temel alınarak yapılacak zam oranı, birçok kalemde değişikliğe neden olacak. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, zamlı tutar ne zaman belli olacak? İşte merak edilen detaylar…