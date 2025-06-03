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        Haberler Yaşam 63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor

        63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor

        14 yaşında babasının karne hediyesiyle bisikletle tanışan 77 yaşındaki Süleyman Giray, 63 yıldır pedal çeviriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:56
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        63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor
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        Kırklarelili 77 yaşındaki Süleyman Giray, çocukluk yıllarında başlayan bisiklet tutkusunu 63 yıldır sürdürüyor.

        Giray'ın bisiklete ilgisi, 14 yaşında babasının karne hediyesi olarak aldığı bisikletle başladı.

        Gençlik yıllarında edindiği profesyonel bisikletle spor hayatına adım atan Giray, katıldığı yarışmalarda 10 madalya kazandı.

        İlerleyen yaşına rağmen günlük ulaşımını bisikletle sağlayan Giray, zaman zaman bisiklet tutkunu gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşıyor.

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        Giray, çocukluğundan bu yana bisiklet kullandığını söyledi.

        Bisiklet sürmenin sağlık açısından büyük katkısı olduğunu ve zaman kazandırdığını dile getiren Giray, "Bisiklete bindiğimde vücudumun sıhhatli olduğunu ve buna ihtiyacımın olduğunu hissediyorum. 14 yaşında başladım, 77 yaşındayım hala bisikletin üzerindeyim. Elim ayağım tuttuğu sürece binmeye devam edeceğim. Amacım, bisiklet kullanarak sağlıklı yaşamak" diye konuştu.

        "BİSİKLETİ HAYATLARININ BİR PARÇASI YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

        Giray, kendisini gören gençlerin şaşkınlıkla baktığını, onlara örnek olmayı amaçladığını belirtti.

        Kentte imkanı olan herkese bisiklet kullanmasını öneren Giray, "Kentteki bisiklet tutkunları ve gençlerle sık sık bir araya geliyorum. Onlara gençlik yıllarımı anlatıyor, bisikleti ve sporu hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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        #Süleyman Giray
        #bisiklet
        #3 haziran
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