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        Haberler Gündem 6 yıldır kayıptı, mezarı bulundu

        6 yıldır kayıptı, mezarı bulundu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıldır kayıp kadının cesedi, arazide toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili kadının kocası ve 2 kardeşinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:28
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        6 yıldır kayıptı, mezarı bulundu
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2011 yılında E.Y. ile evlenen ve evlendikten sonra Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.

        Eşiyle boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

        YETERLİ DELİL BULUNAMADI SERBEST BIRAKILDILAR

        Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

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        2025 yılı içerisinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

        Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı.

        Gürcistanlı yetkililerinin de olayla ilgili bilgilendirildiği 29 günlük arama-tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yürütülen detaylı, titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda E.Y'nin Yeliz Y'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve cinayet silahını nehre attığı belirlendi.

        Yapılan tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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