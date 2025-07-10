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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki otel havuzunda boğuldu | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta 6 yaşındaki çocuk butik otelin havuzunda boğuldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, butik otelin yüzme havuzunda boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:25
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        6 yaşındaki otel havuzunda boğuldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan Egemen Durmuş (6), yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı.

        Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Kemal Durmuş ile yakınları, cenazeyi alırken üzüntü yaşadı.

        Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.

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