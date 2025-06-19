6 Şubat'ta Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMİŞTİ

REKLAM advertisement1

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

AA'da yer alan habere göre Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI, 22 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, "Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde bu binanın taşıyıcı sitemi zarar görmedi. Ben tüm yaptığım binaları o dönem gezdim. Binanın yapım aşamasında herhangi bir kusur yoktur. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi. İŞTE VERİLEN HAPİS CEZALARI Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık Cüneyt Akkaya'yı 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'yı ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.