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6 Şubat felaketi Kilis'te kameraya böyle yansımış! Havuzda tsunami!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te deprem anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde dolu bir havuzda yaşanan tsunami ve insanların deprem anındaki panikle bağrışmaları da yer aldı

Giriş: 23.03.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: 6 Şubat felaketi Kilis'te kameraya böyle yansımış! Havuzda tsunami! - Günün Haberleri
6 Şubat felaketi Kilis'te kameraya böyle yansımış! Havuzda tsunami!
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AA

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen ve 6 Şubatta meydana gelen depremler ile sonrasında yaşananlar Kilis'te güvenlik kameralarına yansıdı.

HAVUZUN SUYU DALGALANARAK TAŞTI

AA'da yer alan habere göre görüntülerde, deprem anında bir bağ evindeki havuzun suyunun dalgalanarak taştığı görüldü.

İŞYERİNDEKİ EŞYALAR YERE DÖKÜLDÜ

Bir işyerlerindeki sarsıntıyla bazı eşyanın yere düştüğü gözlenen görüntülerde, avizelerin sallanması da yer aldı.

PANİK ANLARI DA KAMERAYA YANSIDI

Yenibeşevler Mahallesindeki güvenlik kamerası da insanların bağrışmaları ve panikledikleri anları kayda aldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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