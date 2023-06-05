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6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın Sinop'ta okullar tatil mi olacak, kaç gün tatil? Valilik açıklama yaptı mı?

6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi?

Sinop'ta yağan yağmur, su baskınlarına sebebiyet verdi. Bu sebeple 5 Haziran günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullara 1 günlük ara verildi. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler arama motorlarında, "6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın Sinop'ta okullar tatil mi olacak, kaç gün?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Giriş: 05.06.2023 - 21:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sinop’ta sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Bu sebeple Ayancık ve Türkeli ilçelerinde, taşımalı eğitim 5 Haziran Pazartesi günü tatil edildi. Bu kapsamda vatandaşlar yarın ( 6 Haziran Salı ) için arama motorlarında, "6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın Sinop'ta okullar tatil mi olacak, kaç gün?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

  • 6 HAZİRAN SALI SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 5 Haziran için okullara 1 günlük ara verildi. 6 Haziran Salı günü için resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bir gelişme olursa haberimizin içeriği güncellenecektir.

  • SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

    Sinop Valiliği'nden sağanak yağış sebebiyle 5 Haziran günü okulların tatil olmasına yönelik resmi açıklama geldi. Valilikten yapılan duyuru şu şekilde: İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yapış nedeniyle; 05 Haziran 2023 Pazartesi Günü "Ayancık" ve "Türkeli" ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, Halkeğitim kurslarında "Eğitim Öğretime" 1 gün ara verilmiştir. 05 Haziran 2023 Pazartesi günü "Erfelek" ilçemizde "Taşıma eğitime" 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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