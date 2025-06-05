6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte tarihte 6 Haziran!
Birçok tarihte olduğu gibi 6 Haziran da geçmişten günümüze uzanan birçok önemli ana sahne olmuştur. Tarih sayfalarında doğumlar, ölümler, olaylar ve kararlar ile anılan bu özel gün aynı zamanda Dünya Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...
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"6 Haziran ne günü, bugünün önemi nedir ve tarihte bugün hangi olaylar yaşandı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Dünya Diyetisyenler Günü başta olmak üzere birçok tarihi gelişmeye ev sahipliği yapan bu gün hakkında ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 6 Haziran'a dair merak edilenler...
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DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ NEDİR?
Dünya Diyetisyenler Günü, her yıl 6 Haziran’da kutlanan ve beslenme biliminin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. Bu gün, bireylerin sağlıklı yaşam sürmelerinde önemli rol oynayan diyetisyenlerin emeklerini takdir etmek ve mesleki farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir. Toplum sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışan diyetisyenler, yalnızca kilo kontrolü değil; hastalıkların önlenmesi, tedavi sürecinde beslenme desteği ve sağlıklı alışkanlıkların kazandırılmasında da kritik bir rol üstlenir. Bu özel gün, onların bilgi, emek ve özverilerini hatırlamak için bir fırsattır.
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DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Diyetisyenler Günü’nün kökeni, diyetisyenlerin mesleki birliğini güçlendirmek ve küresel düzeyde mesleki dayanışmayı artırmak amacıyla oluşturulan bir girişime dayanır. İlk olarak Latin Amerika’da kutlanmaya başlayan bu gün, daha sonra uluslararası düzeyde kabul görmüş ve farklı ülkelerde meslek odaları tarafından benimsenmiştir. Türkiye’de ise Türk Diyetisyenler Derneği’nin girişimleriyle 6 Haziran tarihi, diyetisyenlik mesleğinin resmen tanındığı gün olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda kutlanmaya başlanmıştır. Bu günün amacı yalnızca kutlama değil, aynı zamanda mesleki hakların savunulması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasıdır.
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TARİHTE 6 HAZİRAN
1388 - Köln Üniversitesi kuruldu.
1523 - İsveç Bağımsızlık Savaşı sonucunda, İsveç Krallığı bağımsızlığını ilan etti.
1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.
1844 - Mezhepsiz ve ruhban sınıfına bağlı olmayan, küresel bir Hristiyan örgütü olan (YMCA-Young Man Christian Association) kuruldu.
1861 - Bettino Ricasoli, İtalya Başbakanı olarak göreve başladı.
1919 - İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General George Milne, Harbiye Nezareti'ne yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi.
1920 - İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduk, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı idama mahkûm etti.
1930 - Arnavutluk Futbol Federasyonu kuruldu.
1939 - İsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine atadı
1944 - Normandiya Çıkarması: Müttefikler Normandiya’ya çıkarma yaptı.
1962 - Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ruanda ve Burundi'yi ayrı devletler olarak bağımsızlığının tanınması kararlaştırıldı.
1967 - Arap devletleri ortaklaşa uyguladığı politika gereğince, İsrail'e destek veren devletlere yaptığı petrol ihracatını durdurdu.
1976 - Kozmonotlar Boris Volinov ve Vitali Jolobov ekibinden oluşan Soyuz 21 uzay aracı yolculuğuna başladı.
1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Partinin Genel Başkanlığına Erdal İnönü seçildi.
1982 - İsrail Galile'de "Barış" adlı operasyonuyla Lübnan'ı işgal etti.
1984 - Hindistan ordusuna bağlı askerler, Sih'lerin kutsal mabedi olan "Altın Tapınak"a kanlı bir baskın düzenlediler. Bu baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladılar.
1985 - Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlandı.
2000 - Şili eski diktatörü Augusto Pinochet'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Pinochet'in 17 yıl süren iktidarı süresince; binlerce devrimci, demokrat öldürülmüş ya da kaybolmuştu.
2006 - Somali'de yaşanan iç savaş'ta İslam Mahkemeleri Örgütü başkent Mogadişu'yu kontrolü altına aldı.
2011 - Apple Kaliforniya'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı bulut depolama servisi iCloud'un lansmanını yaptı.
2012 - Venüs geçişi gerçekleşti.
2013 - Rami Hamdallah, Filistin Başbakanı olarak göreve başladı.