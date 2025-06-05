DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Diyetisyenler Günü, her yıl 6 Haziran’da kutlanan ve beslenme biliminin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan özel bir gündür. Bu gün, bireylerin sağlıklı yaşam sürmelerinde önemli rol oynayan diyetisyenlerin emeklerini takdir etmek ve mesleki farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir. Toplum sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışan diyetisyenler, yalnızca kilo kontrolü değil; hastalıkların önlenmesi, tedavi sürecinde beslenme desteği ve sağlıklı alışkanlıkların kazandırılmasında da kritik bir rol üstlenir. Bu özel gün, onların bilgi, emek ve özverilerini hatırlamak için bir fırsattır.