Liglerin sona ermesinin ardından sporseverler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara odaklandı. 6 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam 2026 Dünya Kupası eleme maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…