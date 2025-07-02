6 aylık enflasyon farkı yarın netleşiyor! 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaş zammı senaryoları

Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışlarının belirlenmesinde kilit rol oynayan Haziran ayı enflasyon verisi için gözler TÜİK’e çevrildi. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,10 seviyesinde gerçekleşti. Haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve bu oran doğrultusunda SSK ile Bağ-Kur emeklileri maaş zammı alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı etkili olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon verisi ne zaman duyurulacak? Beklentiler hangi oranlara işaret ediyor? İşte Temmuz zammını şekillendirecek enflasyon verisine ilişkin detaylar…