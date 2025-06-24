Emekli ve memur maaşlarında Temmuz zammının belirleyicisi olacak 6 aylık enflasyon farkı için gözler Haziran ayı TÜİK verilerine çevrildi. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,10 olarak gerçekleşirken, Haziran verisiyle birlikte ilk 6 aylık artış kesinleşecek. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı da netleşecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? İşte, enflasyon farkının açıklanacağı tarih ve Temmuz ayı olası maaş senaryoları...