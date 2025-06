53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi

53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış töreninde festival sponsoru Borusan Holding adına, Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar’a teşekkür plaketi sunuldu. Ardından İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış davetine; Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can ve Can Yayın Holding Başkan Vekili Mehmet Şakir Can katılımlarıyla destek verdi.